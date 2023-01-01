OSTİM’den sanayi üniversite işbirliğine örnek

Bölgesindeki eğitim kurumlarının nitelikli işgücü çabalarına katkı veren OSTİM’de yeni bir adım atıldı. OSTİM İş ve İnşaat Makineleri Kümelenmesi (İŞİM), OSTİM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü’yle imzaladığı protokolle; sektöre yönelik eğitimin zenginleştirilmesi, öğrencilerin staj ve mezuniyet sonrası istihdamı, Küme üyelerinin çalışanları için eğitim taleplerini karşılayacak.

İŞİM adına Yönetim Kurulu Başkanı Halide Rasim ile Başkan Yardımcısı Ömer Faruk Yılmaz, OSTİM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi adına Koordinatör Okul Müdürü Tuncay Uçar’ın imzaladığı protokol kapsamında; iş ve inşaat makineleri teknolojileri alanında ihtiyaç duyulan insan kaynağının yetiştirilmesi, alan eğitmenlerinin yeterliliklerinin geliştirilmesi gibi işbirlikleri yapılacak. Ayrıca öğrencilerin, küme firmalarının en az yüzde 50’sinde zorunlu stajlarını veya işbaşı eğitim veya beceri eğitimlerinin yapmaları sağlanacak.

Protokolün en önemli maddelerinden biri istihdama olan katkısı. Protokol, başarılı alan öğrencilerinin en az yüzde 50’sine, işgücü planlamalarına göre Küme firmalarında istihdam imkanı tanıyor. Süresi 5 beş yıl olarak belirlenen işbirliği protokolünde; OSTİM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü de Okul’da bulunmayan alan ve dalların açılması için gerekli Milli Eğitim Bakanlığı prosedürünü yürütecek.