Otel yatırımlarında büyük düşüş

Türkiye bu yıl turizmde sancılı bir dönem yaşarken, otel yatırımları için teşvik başvuruları düşüşe geçti. Turistik Otelciler, işletmeciler ve Yatırımcılar Birliği (TUROB), Ekonomi Bakanlığı’nın Ocak-Mayıs 2015 dönemine ait verilen ‘Yatırım Teşvik Belgeleri’ verilerini konaklama sektörü açısından analiz etti.

TUROB’un raporuna göre, bu yılın ilk beş aylık döneminde 114 otel projesi için alınan yatırım teşviklerinin toplam tutarı 1.5 milyar TL oldu ve teşvik tutarında yüzde 42 oranında gerileme gerçekleşti. Geçen yılın aynı döneminde 148 otel projesi için 2.6 milyar TL’lik yatırım teşvik belgesine bağlanmıştı. Verilerde dikkat çeken konulardan biri de söz konusu yatırımlarla planlanan yatak kapasitesinin yüzde 44 gerilemesi oldu. Geçen yılki 148 projede 44 bin 962 yatak planırken, bu yıl gerçekleşen yatırım teşviklerinde 114 otelde toplam yatak kapasitesi 25 bin 474’e gerileyerek önemli bir düşüş gösterdi. TUROB Başkanı Timur Bayındır, “Israrla, kaynak pazar ve turizm çeşitliliği yaratmadan aynı tip oteller yapılarak hizmet sunmanın yanlışlığının altını çizdik. Türkiye turizminin İstanbul ve Antalya’dan ibaret olmadığını, turizmde 2023 hedeflerinin ancak diğer bölgelerin de etkinliğini artırarak yakalanabileceğini belirttik. Söylemlerimiz bir şekilde yerini buldu ki, bugün ki tablo bizi doğruluyor” dedi.