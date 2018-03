Otokar, körüklü otobüsünü Avrupa’da sergiledi

Koç Topluluğu şirketi olan ve 40’tan fazla ülkeye otobüs ihracatı gerçekleştiren Otokar, otobüs endüstrisinin en büyük etkinliği olan Busworld Kortrijk 2015’te yerini aldı.

Belçika’da düzenlenen, 34 ülkeden 400’e yakın katılımcı ve 116 ülkeden on binlerce ziyaretçiyi ağırlayan fuarda Otokar, 7 otobüsünü sergildi.

Üst üste son 5 yıldır, Türkiye'nin en çok tercih edilen otobüs markası olan Otokar fuarda, kullanıldığı ülkelerde, tasarımı, ergonomisi ve teknolojisi ile yüksek beğeni toplayan şehir içi otobüsleri KENT ve DORUK ile turizm ve servis taşımacılığına yönelik otobüsleri DORUK ve SULTAN’ın Euro 6 motorlu üyelerini sergiledi.

Ürün ailesinin en yeni üyesi olan KENT KÖRÜKLÜ şehiriçi otobüsünü de ilk kez Avrupa’da tanıttı.

Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç, 2015’in ilk 8 ayında, Avrupa pazarında, bulundukları hemen her ülkede büyüme yakaladıklarını söyledi. Düşük emisyonlu çevreci motoru ile şehir içi egzoz emisyonunu asgari seviyede tutan, güçlü kliması ile her mevsim ferah bir yolculuk vadeden KENT Körüklü, önde bağımsız aks uygulaması ile benzersiz bir süspansiyon, üstün yol tutuşu ve yüksek konfor sağlıyor. .