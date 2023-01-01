Otokar, Türkiye’nin en büyük otobüs ihracatına imza atıyor

Avrupa başta olmak üzere 45'ten fazla ülkeye otobüs ihracatı gerçekleştiren Koç Holding şirketi Otokar, Bükreş Belediyesi’nin 98.3 milyon değerindeki 400 adet otobüs alımına ilişkin toplu taşıma ihalesini kazandı.

Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç şunları söyledi: “Türk mühendislerince tasarlanan ve Türk işçileri tarafından üretilen otobüslerimizin Avrupa’da yüksek adetli bir ihalede tercih edilmesi bizim için büyük bir gurur. Bu sipariş ile yine kendimize ait olan tek kalemde imzalanan en büyük otobüs ihracatı rekorunu kırdık. İhale kapsamında uzunlukları 10 ila 18 metre arasında değişen yeni nesil şehir içi otobüslerimizi Bükreş’lilerin kullanımına; bunun yanısıra sekiz yıl süreyle satış sonrası hizmetlerini de Bükreş Belediyesi’ne sunacağız.”