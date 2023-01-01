Otomotiv yan sanayide uluslararası işbirliği

TOSB Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Çiftci, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Haluk Görgün ve Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu heyet halinde otomotiv ve yan sanayi konusunda özgün çalışmalar yapan Warwick Üniversitesi ve WMG (Warwick Manufacturing Group) Araştırma Merkezi’ni ziyaret etti.

Toplantı ve görüşmelere ayrıca WMG Kurucusu ve Başkanı Prof.Dr. Lord Kumar Bhattacharyya, Prof.Dr. Sujit Banaerji, Prof.Dr. Dave Mullins, Prof.Dr. Ali Rıza Büyükuslu, Prof.Dr. Ahmet Er ve teknik personel katıldı.

Halen özel sektör ve üniversiteden 1000 araştırmacının Ar-Ge faaliyetinde bulunduğu merkezde, otomotiv ve yan sanayi ile ilgili pek çok proje yürütülüyor. Yürütülen projelerin tamamı ise sanayi tarafından sipariş ediliyor.