Otonomi Ankara’da açıldı

Esenboğa Yolu Akyurt Kavşağı’ndaki 375 dönümlük bir alanda 500 milyon TL’lik yatırımla kurulan Otonomi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek tarafından hizmete açıldı.

Açılışa Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tükenkçi, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan, eski bakanlardan Ali Babacan, Beşir Atalay, Halil Şıvgın, Ankara Valisi Ercan Topaca ve eski vali Alaattin Yüksel ile çok sayıda milletvekili katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmada; “Türkiye’de bugün 11 milyondan fazlası otomobil olmak üzere 21 milyona yakın motorlu kara taşıtı bulunuyor. Demek ki artık Türkiye birey olarak zenginleşiyor. Bugünkü Türkiye 14 yıl önceki Türkiye’den 3 kat daha zengindir. Kim ne derse desin” dedi. Otonomi’nin vatandaşlardaki zenginleşme ve otomotiv alanındaki gelişmenin ve vatandaşların gelir düzeyindeki artışın bir ispatı olduğunu ifade eden Erdoğan, Türkiye’nin otomobil rezervinin her yıl yenilendiğine ve otomobil satışlarının her yıl rekor kırdığına dikkat çekti.

Erdoğan, sadece otomobil alma değil, otomobili kullanmanın da kolaylaştığını, göreve geldiklerinde Türkiye’de toplam 6 bin kilometre olan bölünmüş yola 18 bin kilometre daha eklediklerini ve bölünmüş yol uzunluğunu 24 bin kilometreye çıkardıklarını, bunun da şehirler arası yolculuğun konforunu ve güvenliğini artırdığını anlattı.