OYAK, tıbbi teknolojiler alanındaki ilk yatırımını gerçekleştirdi

OYAK, Amerika bazlı MicroMedicine, Inc. şirketinin çoğunluk hisselerini alarak tıbbi teknolojiler alanındaki ilk yatırımını gerçekleştirdi.

MicroMedicine, tanı, tedavi ve klinik araştırmalar alanlarında uygulanmak üzere kan ayrıştırma teknolojileri geliştirme ve ticari kullanıma hazır hale getirme üzerinde çalışıyor.

Şirket, Massachussetts General Hospital ve Harvard Tıp Okulu akademisyenlerinden Prof.Dr. Mehmet Toner, Doktor Ravi Kapur ve Prof.Dr. Ronald Tompkins tarafından kurulmuş olup, ortakları arasında Massachusetts General Hospital’de bulunmaktadır.

OYAK bu yatırımı ile Harvard Tıp Okulu’nun araştırma hastanesi olarak halen Amerika’nın en büyük araştırma hastanesi ve en eski 3. hastanesi olan Massachusetts General Hospital ile ortak oldu. Bu girişimi ile OYAK, enerji, kimya, çimento, otomotiv ve demir çelik gibi ağır sanayi yatırımları yanında yüksek teknoloji endüstrileri alanına da girme ve büyüme kararının ilk adımını atmış bulunuyor. Biomedikal teknoloji alanındaki bu ilk yatırımı diğer yüksek teknoloji alanlarındaki yatırımların izlemesi planlanıyor.