OYDER’de Şahsuvaroğlu dönemi

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği’nin (OYDER) Olağan Genel Kurulu’nda yapılan seçim sonucunda yeni yönetim kurulu belirlendi.

2014 yılından bu yana başkanlığı sürdüren Z. Alp Gülan’ın yerine bu göreve Murat Şahsuvaroğlu seçildi. Şahsuvaroğlu, yaptığı açıklamada; 70 bini aşkın çalışanın bulunduğu Türkiye'deki yetkili satıcılık müessesesinin gelişmesi için çalışmaların hız kazanacağını dile getirdi. OYDER’in yeni yönetim kurulunda; Başkan Vekili Zeynep Fidan Soysal, Başkan Yardımcıları; Turgay Mersin, Ömer Koyuncu, Uğur Yalçınkaya, Halef Günay, Uğur İnciroğlu, Üyeler; Kemal Altuğ Erciş, Hikmet Baran, Yüksel Ceylan, Murat Yeğin, Şemsi Durdu, Kemal Tepret, Uğur Güven, Gökhan Manisalı, Aykut Pektekin, Ali Erdem Cindilli, Erdinç Artkıy ve Turan Mutlu oldu. Demirhan Dinç, Murat Mutlu ve Hamid Gülsoy ise yeni dönem Denetleme Kurulu’nu oluşturdu.