PAGDER uyardı: Yerli üretim tehdit altında

PAGDER (Plastik Sanayicileri Derneği) tarafından hazırlanan rapora göre, 2015 yılının ilk 9 ayında plastik ve kauçuk işleme makinaları sektörünün ithalatı dolar bazında yüzde 8.4 gerilerken avro bazında yüzde 11.5 arttı. Plastik enjeksiyon ve ekstrüzyon makinaları özelinde ise ithalat dolar bazında yüzde 13 gerilerken avro bazında yüzde 5.9 arttı. Özellikle Almanya’dan ithal edilen plastik enjeksiyon ve ekstrüzyon makinalarının sayısal olarak iki katından fazla olarak arttığı görülürken İtalya ve Tayvan’da sayısal olarak daha fazla makinasını Türkiye’ye sokan ülkeler oldu.

Raporu değerlendiren PAGDER Yönetim Kurulu Başkanı Reha Gür, Almanya’dan bu denli önemli bir ithalat girişinin arkasında, fiyat esnekliğinin olduğunu belirtti. Gür, avro/dolar paritesindeki gerilemenin Avrupa’dan ithal ettiğimiz fiyat esnekliğinin yüksek ithal mallarda patlama yaptığını söyledi. Çin’den gelen enjeksiyon ve ekstrüzyon makinalarındaki miktarsal düşüşlerin yerini Tayvan menşeli makinalara bıraktığına dikkat çeken Gür, Türkiye’de hala kamunun yerli makine konusunda yeterli düzeyde teşvike ulaşamadığını ve konunun uzmanı olmayanlar tarafından hatalı hazırlanarak servis edilen raporlar nedeniyle de tedbirlerin alınamamış olduğunu ve bundan yerli makine imalatçılarının zarar gördüğünü belirtti.

