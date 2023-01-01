Paraşüt'ten e-Fatura Hizmeti

Küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik bulut tabanlı fatura ve finansal yönetim hizmeti sunan Paraşüt, çözümlerine bir yenisini daha ekleyerek e-Fatura hizmeti vermeye başladı.

İşletmeler, herhangi bir teknik entegrasyon ve kurulum çalışmasına gerek olmadan Paraşüt’le e-Fatura gönderip alabilecek. Fatura yazdırma, kurye ile gönderme ve takip sürecini ortadan kaldırarak operasyonel verimliliğini artıran işletmeler, aynı zamanda maliyet avantajı da sağlayacak. Paraşüt’te 2015 yılı boyunca ilk 1000 e-Fatura kullanıcısı ücretsiz e-Fatura hizmetinden faydalanabilecek. Paraşüt'ün kullanıcı dostu ara yüzüyle kolayca e-Fatura gönderip almak için uygulamaya üye olmak yeterli.

Paraşüt Kurucu Ortağı Sean X. Yu, “Finansal kontrol paneli niteliği taşıyan uygulamamızda; fatura ve cari hesap yönetimi, kredi kartı ile online tahsilat ve güncel raporlar gibi temel finansal hizmet ve bilgileri gerçek zamanlı ve kolay anlaşılır şekilde sunuyoruz. Uygulamamızı, müşterilerimizden gelen talepler ve yeni teknolojiler doğrultusunda geliştirmeye devam edeceğiz” diye konuştu. Toplantı da Paraşüt'ün kurucu ortaklarından Fahri Özkaramanlı ve Paraşüt’ün çözüm ortağı FIT Solutions’ın CTO'su Koray Gültekin Bahar da yeraldı.