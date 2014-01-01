PayPal, ‘e-ihracatın yol haritasını’ açıkladı

Küresel ödeme sistemlerinden PayPal, araştırma şirketi Ipsos ile birlikte Türkiye dahil 29 pazarda 23 bin tüketiciyi kapsayan ‘Sınır Ötesi Alışverişte Tüketici Alışkanlıkları’ çalışmasına imza attı.

Rapor’un 2014 yılı verilerine göre dünyadaki yaklaşık 90 milyon kişi yurtdışındaki web sitelerinden düzenli olarak alışveriş yapıyor. 2018’e gelindiğinde ise bu rakamın 130 milyona ulaşması bekleniyor. Türkiye, Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölgesi Direktörü Kıvanç Onan, “E-ihracat Türkiye’deki işyerleri ve girişimciler için önemli bir fırsat; Türkiye’nin 400 milyon dolar civarındaki e-ihracat hacmi önümüzdeki birkaç yıl içerisinde 3 milyar dolar seviyelerine yükselebilir. Türkiye’de PayPal kullanan işyerlerinin yüzde 84’ü dış pazarlara satış yapıyor. Ve bu şirketler sadece İstanbul’da değil, Türkiye’nin 77 kentine yayılmış durumda. PayPal olarak bunun bir parçası olmaktan ve destek vermekten gurur duyuyoruz” diye konuştu.