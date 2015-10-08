Pegasus Kargo ve Bahçeşehir Üniversitesi, Uluslararası Lojistik Konferansı düzenleyecek

Pegasus Hava Yolları’nın 37 ülkede 91 havalimanına taşımacılık yapan Pegasus Kargo Direktörlüğü ve Bahçeşehir Üniversitesi, ortaklaşa bir lojistik konferansı düzenleyecek.

Üniversite’nin Beşiktaş Kampüsü’nde 8 Ekim 2015’te gerçekleştirilecek Uluslararası Lojistik Konferansı’nda, lojistik sektörünün kara, hava ve deniz gibi farklı unsurlarının önde gelen yerli ve yabancı temsilcileri öğrencilerle buluşacak. Pegasus Kargo Direktörü Aydın Alpa, konferansın öğrencilere aldıkları akademik eğitimi, gerçek mesleki tecrübelerle harmanlama imkanı vereceğini belirtti. Bahçeşehir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Necip Çakır ise üniversite-sektör iş ve güçbirliği önemine dikkat çekti.