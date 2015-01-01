Petkim, ilk yarıyılı 232 milyon TL net karla kapattı

Türkiye’nin petrokimyasal hammadde üreticisi Petkim, 2015 yılı ilk çeyreğinde 44.4 milyon TL olan net karını, ikinci çeyrekte ortaya çıkan yüksek performansla birlikte yaklaşık 188 milyon TL’ye taşıdı.

Şirket ilk 6 ayda açıkladığı 232.3 milyon TL net karla geçen yılın aynı dönemini 4’e katladı. 6 aylık dönemde 2 milyar 83 milyon TL ciro yapan şirketin brüt karı yaklaşık 290 milyon TL olurken FAVÖK rakamı da 252 milyon TL’ye ulaştı. Geçen yıl aynı dönemde yüzde 2.3 olan net kar marjı da 4 kat artarak yüzde 11.2 oldu. Petkim Genel Müdürü Sadettin Korkut, 2014 yılı sonunda tamamlanan Etilen Fabrikası kapasite artışı yatırımının devreye alınması, hammadde fiyatlarının düşük seviyelerde stabilize olması, bu olumlu şartlara; stok yönetimi, üretim ve satış stratejileriyle hızlıca adapte olunmasıyla yüksek karlılığa ulaşıldığını söyledi. Korkut, önümüzdeki dönemler için de yüksek kapasite kullanarak sürdürülebilir karlılık seviyesinin hedeflendiğini ifade etti.