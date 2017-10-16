Petrol Ofisi, Selim Şiper’i CEO olarak atadı

Selim Şiper Petrol Ofisi A.Ş. tarafından CEO ve Petrol Ofisi Yönetim Kurulu Üyesi olarak atandı. Petrol Ofisi’nin Vitol Group tarafından devralınmasını takiben ataması yapılan Şiper, Petrol Ofisi’nin iş stratejisinin yeniden yapılanmasını yönetecek ve Petrol Ofisi’nin pazar lideri pozisyonunu güçlendirecek.

Şiper, şu anki CEO Gülsüm Azeri’den devralacağı göreve 16 Ekim 2017’de başlayacak. Gülsüm Azeri Petrol Ofisi’nin ana şirketi VIP Turkey Holding B.V’nin Üst Yönetim Kurulu’nda (Supervisory Board) görev alarak Vitol direktörlerine katılacak.

Türkiye CEO’su ve Yönetim Kurulu Üyesi olduğu SHV Enerji şirketinden Petrol Ofisi’ne geçen Şiper, Türkiye’de başarılı bir strateji değişikliğine ve faaliyetlerin çeşitlendirilmesine öncülük etmesinin yanı sıra Doğu Avrupa ve Asya ülkelerindeki SHV Enerji’ye ait birçok şirketin faaliyetlerini de yönetiyordu. Unisel Genel Müdürü ve Unilever Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi olmadan önce perakende deneyimi kazandığı kariyerine Unilever’de başlamış olan Şiper, 1999’da Unilever’den SHV Energy’ye katılmıştı. Şiper, “Bu eşsiz bir fırsat. Petrol Ofisi güçlü ve saygın bir marka. Çalışmalarımızın müşterilerimizin günümüzde ve gelecekteki ihtiyaçlarını karşılamasını sağlamak için sabırsızlanıyorum” dedi.

Petrol Ofisi Yönetim Kurulu Başkanı ve Vitol Yatırımlar Bölümü Başkanı Javed Ahmed, Selim Şiper’in Petrol Ofisi’ni yönetecek olmasından, Gülsüm Azeri’nin de şirketin Üst Yönetim Kurulu’nda yer alacak olmasından duydukları memnuniyeti belirtti.

Petrol Ofisi, 2016 yılında 30.8 milyar TL satış geliriyle Türkiye’nin en büyük özel sektör şirketlerinden. Petrol Ofisi, 1.707 akaryakıt istasyonu, 1 madeni yağ fabrikası, 9 akaryakıt, 3 LPG terminali, 20 havaalanı ikmal ünitesi ve yaklaşık 1.1 milyon metreküpü aşan depolama kapasitesiyle Türkiye’nin lider akaryakıt dağıtım ve madeni yağ şirketi.