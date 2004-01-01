Philips’te yeni atamalar

Philips Tüketici Ürünleri Genel Müdürlüğü’ne, kariyerine şirketin Yönetici Yetiştirme Programı (Management Trainee Program) ile başlayan Milena Elmasoğlu Derya atandı.

Marmara Üniversitesi İngilizce İşletme bölümü mezunu Elmasoğlu, Philips Tüketici Ürünleri Bölümü’nde pazarlama müdürlüğü, yeni kanallar satış müdürlüğü ve servis müdürlüğü pozisyonlarında farklı ekiplere ve fonksiyonlara liderlik yaptı. 6 Sigma uluslararasi proje yöneticiliği de yapan Elmasoğlu en son Ortadoğu ve Türkiye Müşteri Hizmetleri ve Ticari Pazarlama Direktörü olarak görev yapmaktaydı.

Philips Türkiye Tüketici Ürünleri Genel Müdürü Elvan Özkal, Philips Küçük Ev Aletleri Global Pazarlama Lideri oldu. Amsterdam Philips Genel Merkezi’nde görev yapmaya başlayacak Özkal, Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji bölümü mezunu, İstanbul Üniversitesi Uluslararası İşletmecilik dalında Yüksek Lisans diplomasına sahip. Kariyerine AGB Anadolu’da Müşteri Temsilcisi olarak başlayan Özkal, ardından Wella’da Ürün yöneticisi oldu. 1993’te Eczacıbaşı Beiesdorf’a katılan Özkal, Ürün Müdürlüğü ve Pazarlama Müdürlüğü, 2004’te Eczacıbaşı Girişim Pazarlama’da Zincir Mağazalar Türkiye Satış Müdürü, 2008’de Innoworks, Solution People Türkiye Temsilciliği yaptı. Özkal, 2010’dan beri Philips Tüketici Ürünleri Genel Müdürü’ydü.