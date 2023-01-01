Plastik sektörü “Made in Türkiye” oyuncak üretecek

Yerli oyuncak endüstrisinin korunması için çalışmalara başlayan Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı’nın (PAGEV) ev sahipliğinde, oyuncak sektörünün en büyük 25 firması, T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık ile İstanbul’da düzenlenen ‘Oyuncak Çalıştayı’nda buluştu.

Çalıştayda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın önümüzdeki üç yıllık “Türkiye Sanayi Stratejisi Eylem Planı”na ilave ettiği yerli oyuncak sektörünün; sorunları, talepleri, sektörün ilerlemesi ve gelişimi için çözüm önerileri masaya yatırıldı. Bugün Türkiye’de yaklaşık 800 milyon ila 1 milyar liralık bir oyuncak pazarı mevcut. Ancak ithalatın ve dolayısıyla cari açığın hızla arttığı yerli oyuncak sektöründe, üretim her geçen gün biraz daha yok oluyor. Türkiye’de son beş yıl içerisinde toplam 1.9 milyar dolarlık oyuncak üretildi ve bunun da yaklaşık yüzde 25’ini oluşturan 493 milyon doları ihraç edildi. Söz konusu dönemde ithalat rakamı 3 milyar 154 milyon dolar oldu. Toplam ithalatın yüzde 92’si ise Çin’den gerçekleşti. T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, “2013 yılı verilerimize göre oyun ve oyuncak imalatı ülkemizde 426 milyar liralık ticaret hacmine sahip. Oyuncak sektörümüzün faaliyet karlılığı ise yüzde 9.2. Bu imalat sanayinin ortalamasının yaklaşık bir buçuk kat üzerinde. Ayrıca sektörde 3 bine yakın istihdam oluştuğunu görüyoruz” diye konuştu.