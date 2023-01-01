PLAT Derneği çocuklara bilimi sevdirecek

Özel Markalı Ürünler Tedarikçileri Derneği (PLAT), ilköğretim öğrencilerinin bilimle uygulamalı tanışmasını hedefleyen ‘Denemeden Olmaz’ Sosyal Sorumluluk Kampanyası’nın ilk adımını attı.

Darıca’da bulunan Osman Hamdi Bey İlköğretim Okulu’na fen laboratuvarı yaptıran PLAT üyeleri, bilime meraklı genç nesle desteklerini sürdürecekleri mesajını verdiler. Yeni Fen Laboratuvarı’nın açılış törenine Darıca Kaymakamı Ömer Karaman, Darıca İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Oğuz, Darıca İlçe Emniyet Müdürü Hasan Aydoğan, Okul Müdürü Sayim Parlakoğlu, PLAT Yönetim Kurulu Başkanı M. İmer Özer, PLAT Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hakan Hatipoğlu ile PLAT Genel Sekreteri Füsun Erkal katıldı.

Laboratuvarın açılışının ardından öğrenciler hazırladıkları deneyler ile fen bilimlerine olan ilgilerini gözler önüne serdi. PLAT Yönetim Kurulu Başkanı M. İmer Özer, “Yarınlarımız olarak gördüğümüz genç arkadaşlarımızın aklına bir kıvılcım düşürebilmek ve eğitimlerini teorik eğitim sisteminin yanısıra uygulamalı bir eğitim sistemi ile de desteklemek istiyoruz. Önümüzdeki dönemde 5 okulumuza daha fen laboratuvarı kazandırmayı hedefliyoruz” diye konuştu.