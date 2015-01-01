Portföy yönetim şirketlerinin büyüklüğü 97 milyar TL'yi geçti

2014 yılında portföy yönetim şirketlerinin Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) çatısı altına girmesiyle şirketlerin faaliyet ve finansal verileri 2015 yılından itibaren yayımlanmaya başlandı

TSPB, portföy yönetim şirketlerini mercek altına alan analizinde şirketlerin 2014 ve 2015 Eylül faaliyet ve finansal verilerini karşılaştırdı. 2014 yılı Eylül ayında portföy yönetim şirketlerince yönetilen portföy büyüklüğü 74 milyar TL iken bu tutar 2015 Eylül sonunda yüzde 31 artarak 97 milyar TL’yi geçti. Bu artışta emeklilik yatırım fonları etkili oldu. Bu tutarın 42 milyar TL’si yatırım fonu, 44 milyar TL’si de emeklilik yatırım fonlarına ait.

Özel portföy yönetimi kapsamında hizmet verilen bireysel ve tüzel yatırımcıların portföy büyüklüğü ise 12 milyar TL civarında. Verisi derlenen 43 kurumda 2015 Eylül sonu itibarıyla 662 çalışan istihdam ediliyor. Bu çalışanların yüzde 30’unu portföy yöneticileri, yüzde 13’ünü yurtiçi satış departmanındaki çalışanlar, yüzde 9’unu araştırma ve risk yönetimindeki çalışanlar oluşturuyor.

Portföy yönetim şirketlerinin toplam varlıkları Eylül 2015 sonunda 460 milyon TL’yi geçti. Sektörün özsermayesi 418 milyon TL oldu. Yılın ilk dokuz ayında sektörün portföy yönetim faaliyetlerinden elde ettiği gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 31 artarak 210 milyon TL’ye çıktı. Yatırım fonu yönetiminden sektör 131 milyon TL gelir kaydetti. 2015 Eylül döneminde emeklilik yatırım fonlarının yönetiminden 61 milyon TL’lik gelir yaratıldı.