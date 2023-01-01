POS ve yazarkasalar akıllandıkça vergi denetimleri kolaylaşıyor

‘Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar’ ile şirket bilgilerinin banka kayıtları gibi doğrudan ilgili mali birimlere gönderilerek vergi denetimlerinin kolaylaştırılması planlanıyor.

Restaurant otomasyon sistemleri alanında öncü firmalardan Omni A.Ş. ile UFRAD’ın (Ulusal Franchising Derneği) işbirliğiyle düzenlenen “Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar Bilgilendirme Semineri”nde mevzuatla ilgili detaylar ve çözüm yolları konuşuldu. UFRAD Başkanı Dr. Mustafa Aydın, Omni Genel Müdürü Fırat Ertan, Profilo Genel Müdürü Tunç Sarıbay, Pavo Kurumsal Satış Direktörü Alper Uysaler’in konuşmacı olarak katıldığı seminerde sektörün önde gelen kuruluş temsilcileri biraraya geldi.