Private Label Zirvesi gerçekleştirilecek

Türkiye perakende sektöründe önem ve ağırlığı giderek artan özel markalı ürünler İstanbul’da yapılacak “Private Label Zirvesi”nde ele alınacak. Özel Markalı Ürünler Tedarikçileri Derneği (PLAT) tarafından düzenlenen etkinlik üretici, tedarikçi ve alıcılarla sektörün diğer temsilcilerini biraraya getirecek.

22 Ekim 2015’te Ataşehir Marriott Hotel’de gerçekleşecek olan Zirve’de BİM İcra Kurulu Üyesi ve COO’su Galip Aykaç, CarrefourSA CEO’su Mehmet Nane ve Pazarlama ve Marka Danışmanı Didem Moralıoğlu konuşmacı olarak yeralacak. Perakende sektörünün tanınmış uzman ve girişimci isimlerinden Ataman Özbay da “Müthiş Bir Girişimcilik Hikayesi” başlıklı bir sunum yapacak. Toplantıda ayrıca Nielsen Araştırma Şirketi tarafından, “Türkiye’de Private Label” sunumu gerçekleştirilecek ve Dünya Bilardo Şampiyonu Semih Saygıner, “Masamda Birikmiş Hikayeler” başlıklı bir gösteri yapacak. PLAT Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hakan Hatiboğlu, “Private Label olarak bilinen özel markalı ürünler Avrupa’da ve diğer gelişmiş ülkelerde önemli pazar paylarına sahipler. Türkiye’de de bu ürünlerin tüketimi istikrarlı ve güçlü bir şekilde artıyor. Ucuz fiyatla yüksek kalite sunan bu ürünler tüketiciler ve perakende kuruluşları tarafından her geçen gün biraz daha benimsenirken, pek çok KOBİ için önemli bir faaliyet ve istihdam alanı sunuyor. Zirvede sektördeki gelişmeleri ve sorunları ele alacağız ve sürdürülebilir büyümenin yollarını tartışacağız. Bütün üyelerimizi ve sektör temsilcilerini bu etkinliğe bekliyoruz” açıklamasını yaptı.