Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, 17. Vehbi Koç Ödülü’nün sahibi oldu

Vehbi Koç Vakfı tarafından, insanların yaşam kalitesinin artırılmasına katkıda bulunan kişi ve kurumları teşvik etmek amacıyla her yıl kültür, eğitim ve sağlık alanlarından birine verilen Vehbi Koç Ödülü, bu yıl eğitim alanındaki katkıları ile Prof.Dr. Yılmaz Büyükerşen’e verildi.

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, “Eğitim, Vehbi Koç Vakfı için her zaman ‘eşitler arasında birinci’ faaliyet alanı oldu. Koç Üniversitesi’nde, Koç Lisesi’nde ve paydaşlarımızla yürüttüğümüz eğitim projelerinde, ‘hür nesiller’ yetiştirmek için elimizden gelen gayreti göstermeye çalışıyoruz. Bugün Vehbi Koç Ödülü’nü alacak değerli akademisyen de meslek yaşamı boyunca ülkemizi eğitim yoluyla ileriye taşımak için gayret sarf etmiş ve geliştirdiği modelle milyonlarca insanın hayatına dokunmayı başarmış bir eğitimci. Hepinizin yakından tanıdığı bu değerli bilim insanının ülkemiz için yaptıklarına yeterince teşekkür etmek imkansız” diye konuştu.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Prof.Dr. Yılmaz Büyükerşen, üniversite eğitiminin yaygınlaşmasını hedefleyen ‘Açık Öğretim’ sisteminin oluşturulması ve uygulamaya geçirilmesinin yanı sıra iki dönem rektörlük görevini de yürüterek, Anadolu Üniversitesi’nin gelişmesine önemli katkılar sağladı. Tüm kenti yaşayan bir eğitim kurumuna dönüştüren uygulamalar geliştiren Büyükerşen, bu alandaki öncü isimler arasında yer alıyor.