Prof.Dr. Turgay Biçer ile NLP Pratisyen ve Master sınıfları Temmuz’da açılıyor

NLP Nedir? NLP; (Neuro Linguistic Programming) insan mükemmelliği çalışmasıdır. NLP, dil, düşünce ve davranış süreçlerini istenilen amaç ve hedeflere ulaşmak amacıyla bu kaynakların etkili şekilde nasıl kullanılacağını öğreten 21. yüzyılın başarı bilimi, sanatı ve teknolojisidir.

NLP Programlarının Amacı? NLP Pratisyen Programı; NLP teknik ve uygulamalarıyla bireylerin bireysel ve mesleki gelişimlerini en üst düzeye çıkarmayı; kişinin kendi hayatında istenilen değişimi ve gelişimini adım adım nasıl yapılacağının sırrını öğretir. Eğitimler 10 tam gün saat 09:30 - 18:30 saatleri arasında gerçekleştirilecek. NLP Pratisyen: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 Temmuz 2015’te NLP Master: 22,23,24,25,26,27,28,29,30,31 Temmuz 2015 tarihlerinde gerçekleştirilecek.