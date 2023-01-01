Profilo Ödeme Sistemleri ve Omni’den işbirliği

Profilo Ödeme Sistemleri, Vectron’un Türkiye temsilcisi Omni ile gerçekleştirdiği işbirliği çerçevesinde işletmelere; Yeni Nesil Yazar Kasa EFT POS’ların masada ve kapıda yaptığı tahsilat işlemlerinde tam entegrasyon hizmeti sunuyor.

Bu işbirliği ile iki dev şirket; Türkiye genelindeki kurumsal restoran işletmelerinin yüzde 95’inin tercih ettiği Profilo VX680-E1 EFT-POS özellikli mobil yazarkasa ile Omni’nin Türkiye için mali hale getirmiş olduğu Alman Vectron marka yazarkasa sistemlerinin entegrasyonunu sağlayarak sinerji yarattılar. Böylece restoranların Vectron sistemlerinde açtıkları adisyonlar, Profilo VX680-E1 üzerinden kapatılabilirken sağlanan entegrasyon ile hem kullanıcı hataları engellenmiş hem de işletmelerin iki ayrı yazarkasa üzerinden düzenleyecekleri mükerrer satış fişi kesilmesinin önüne geçilmiş oluyor. Bu entegrasyon sayesinde Omni ve Profilo Ödeme Sistemleri’nin müşterileri, Gelirler İdaresi Başkanlığı’nın Yeni Nesil Yazar Kasa kullanımı ile ilgili tüm tebliğlerine uyumlu olan bir çalışma şekline de kavuşmuş oldular. Profilo Ödeme Sistemleri ve Omni, Yeni Nesil Yazar Kasa entegrasyonunu hem mevcut 1500’ü aşkın sayıdaki müşterilerinin hem de bu sistemi kullanmayı düşünen tüm işletmelerin hizmetine sunuyor.