Prokem Mekanik, dünya standartlarında hizmet veriyor

Makine Mühendisi Reda İşleyen tarafından kurulan Prokem Mekanik Proje ve Tasarım, Türkiye’de ve dünyada pek çok projeyi hayata geçiriyor.

Türkiye dışında Rusya, Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan, Libya, Makedonya, Cezayir ve Irak gibi ülkelerde de faaliyet gösteren firma, alışveriş merkezi, hastane binaları, endüstriyel tesisler, iş merkezleri, otel, konut, eğitim binaları ve lojistik depolar gibi pek çok sektöre mekanik proje tasarım ve tesisat mühendisliği hizmeti sunuyor. Reda İşleyen, Prokem Mekanik’in sektöründe fark yaratan yönlerini şöyle anlatıyor: “Personel sayısı çok olan firmalar var sektörde ama Prokem’in en büyük farkı yaptığı projeleri tüm proje süresince takip etmek ve sahada uygulanabilen projelerle işverenlere kolaylık sağlamak oluyor. Dünya standartlarını takip ediyoruz ve 3 boyutlu proje anlayışı ile projelerimizi teslim ediyoruz.” İnşaatlarda mekanik projenin önemli olduğunu dile getiren İşleyen, “Mekanik proje inşaatlarda kullanılan 4 temel çizimden (elektrik, statik, mimari ve mekanik) birisidir. İnşaat işlerinde makine mühendisliği etkinlik alanına giren ısıtma, soğutma, havalandırma, temiz ve pis su, sıhhi sıcak su ve yangın söndürme sistemleri işlerinin tümüdür. Mekanik projenin diğer bir önemi de yatırımınızın dünya standartlarında olmasını sağlamasıdır. Bu sektörde saçlarını beyazlatmak değil standartların öne koyduklarını uygulamak daha önemli. Biz Avrupa EN ve Ashrae gibi standartlara göre tasarım yapıyoruz. Dünyaca kabul gören yangın standardı NFBA ne diyor, diğer standartlar ne diyor bilmek ve buna uygun projeler tasarlamak zorundayız” açıklamasını yapıyor.