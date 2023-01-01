PTT A.Ş. 176. yaşını kutluyor

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT A.Ş.), kuruluşunun 176. yılını Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşarı Suat Hayri Aka ile PTT A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik’in katılımıyla Ankara’da gerçekleştirilen bir etkinlikle kutladı.

Kenan Bozgeyik, içinde bulunduğumuz çağın sürdürülebilirlik ve rekabet anlamında bilginin üretime dönüştürüldüğü ve hizmet standartlarının yükseltildiği bir dönem olduğunu belirtti. Yeni dünya düzeninin faaliyet gösterdikleri sektörleri de değiştirdiğine dikkat çeken Bozgeyik, “PTT olarak sorumluluğumuz; bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri içselleştirmek, bu kapsamda posta süreçlerinde kullanılan araçları da müşteri ihtiyaç ve beklentileri yönünde geliştirmek ve küresel düzeyde sektörümüze rol model olmak... Böyle bir ortamda sürdürülebilirliği sağlayabilmek adına çağa ayak uydurmanın ve zamanın ruhunu yakalamanın bilinç ve sorumluluğu ile hareket ederek yeni atılımlara imza atan PTT’miz 176. yılında, bir dünya markası olma yolunda emin ve hızlı adımlarla ilerliyor” dedi.