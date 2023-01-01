PTT ve Vakıf Katılım para transferi konusunda işbirliğine gitti

Yaklaşık iki asırlık tecrübesiyle 4.500’e yakın işyerinde hizmet sunan Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT A.Ş.) ile Vakıf Katılım, para transferi konusunda güçlerini birleştiren bir işbirliğine imza attı.

ParaPosta ismiyle sunulacak işbirliği kapsamında artık PTT ile bankalar arası Türk Lirası cinsinden yapılacak çift yönlü para transferleri işlemleri Vakıf Katılım’ın bankacılık altyapısı kullanılarak, kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilecek. ParaPosta sisteminin tanıtım toplantısı PTT A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü, Dünya Posta Birliği İdari Konsey Başkanı Kenan Bozgeyik ile Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş’ın katılımıyla gerçekleştirildi.