Rahmi Çuhacı TÜGİAD Başkanı oldu

TÜGİAD Yönetim Kurulu, gerçekleştirdiği toplantıyla yeni başkanını seçti. Mersin’de gerçekleştirilen devir teslim törenine TÜGİAD Başkan Yardımcısı ve G20 Komisyonu Başkanı Rahmi Çuhacı yeni başkan olurken, ondan boşalan G20 Komisyonu başkanlığına da Serkan Yazıcıoğlu getirildi.

Rahmi Çuhacı, genç işadamları olarak sürekli çevrelerinde yaşanan deneyimlere açık olmaya çalıştıklarını söyledi. TÜGİAD çatısı altında Ali Yücelen’in başkanlığı döneminde çok değerli kazanımlar elde ettiklerini kaydeden Çuhacı, “Türkiye’de işsizliğin azalıp girişimciliğin artması için çalışacağız. Zira işsizliğin en etkili ilacı girişimciliktir” dedi.

Törene katılan MHP Genel Başkan Yardımcısı Oktay Öztürk, Türkiye’nin 1990’da dünyanın 18. büyük ekonomisi olduğunu anımsatarak, Türkiye’nin hala 18. büyük ekonomi olduğunu, işsizliğin yüzde 10 ve üzerinin Türkiye’nin kaderi haline geldiğini ve bu gidişle Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşmasının olanaksız olduğunu öne sürdü. TÜGİAD üyelerinin büyük ilgi gösterdiği devir teslim törenine katılan Ankara Şube Başkanı Türker Naslı, Çukurova Şube Başkanı Armağan Öner, Bursa Şube Başkanı Gökhan Onur ve Ege Şube Başkanı Musa Turan da kısa bir konuşma yaparak duygularını dile getirdiler.