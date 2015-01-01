Reel işçilik maliyetleri artıyor

TÜİK’in açıkladığı 2016 yılının ikinci çeyreğine ait imalat sanayii üretim ve istihdam verileri kullanılarak yapılan hesaplamalara göre Nisan, Mayıs, Haziran aylarını kapsayan dönemde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla üretim yüzde 2.6; verimlilik (işçi başına üretim) yüzde 3.6 oranlarında artarken istihdam yüzde 0.9 oranında azaldı.

Buna karşılık, reel (enflasyondan arındırılmış) işgücü maliyeti artışı yüzde 14.2 gibi çok yüksek bir hıza ulaştı. Reel işgücü maliyeti üst üste 17 çeyrek dönemdir (51 aydır) yükseliyor. Nominal işgücü maliyetine gelince yıllık artış hızı yüzde 17.9’a çıktı. Bu oran, enflasyondan yaklaşık 14 puan yüksek bir düzeyi ifade ediyor. İmalat sanayiinde yıllık istihdam büyümesi 2014’te ortalama yüzde 3.1 iken 2015’te yüzde 0.4’e indi ve 2015’in son çeyreğinde küçülmeye dönüştü.

Bu süreci ücretteki ve sigorta primlerindeki hızlı artışlar yarattı. 2016’nın yüzde 30’luk asgari ücret artışının etkileri nedeniyle sanayi istihdamındaki küçülme eğilimi belirginleşti. Reel işgücü maliyetinin yıllık artış oranı 2016’nın birinci çeyreğinde yüzde 15 ile son 8 yılın zirvesine çıkarken ikinci çeyrekte de yüzde 14.2 oldu.