Rehau’dan beton ısısı kontrolü

UNDP’nin (Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı) “Binalarda Enerji Verimliliğinin Artırılması Projesi” kapsamında Ankara Sincan’da yapımına devam edilen Sincan-Etimesgut Ankara Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü binasının beton ısı kontrolü sistemi REHAU tarafından uygulandı.

Kat betonu içine yerleştirilen REHAU 20x2.0 mm Rautherm S borular sayesinde bina kütlesinin ısıl olarak aktivasyonu sağlanarak, ana ısıtma ve soğutma sistemlerinin çok daha düşük maliyet ile çalışmasına olanak tanıyor. Yerden ısıtma sisteminden farklı olarak, beton ısısı kontrolü, sadece, yapı inşaat halindeyken yerleştirilebiliyor. Yani, sistem inşası bitmiş binaya uygulanamıyor. En önemli özelliği ise ilk yatırım maliyetinin görece düşük olması ile işletme maliyetinde büyük tasarruf sağlaması.

Ayrıca geleceğe yönelik olan, toprak kaynaklı ısı pompası ya da güneş enerjisi gibi alternatif enerjilerle kombine edilebilen bir çözüm sunuyor. Beton içerisinde kalacak bağlantıların kullanılmasının gerektiği durumlarda ise ek bir takım çantasına gerek kalmadan REHAU patentli yüzde 100 sızdırmazlık garantili geçme manşon bağlantısı tekniği uygulanıyor.