Rekabetçi Sektörler Programına katıl, rekabet et, büyü

Rekabetçi Sektörler Programı, Türkiye ve Avrupa Birliği mali işbirliği anlaşması çerçevesinde 2007’den bu yana yaklaşık 550 milyon Avro bütçe ile yürütülüyor.

Program kapsamında 43 ilde işletmelerin altyapı ve teknoloji ihtiyaçlarını karşılayacak ortak kullanım atölyeleri ve üretim tesislerinin kurulması, yenilikçi teknolojilerle üretimin katmadeğerinin artırılması, finansa erişim ve turizm altyapısının geliştirilmesini sağlayan projelere mali kaynak aktarılıyor.

Bugüne kadar 59 projeye 2017 sonuna kadar kullanılmak üzere 565 milyon Avro mali kaynak aktarıldı. AB-Türkiye mali işbirliğinin 2014-2020 yıllarını kapsayan yeni döneminde ise 405 milyon Avro ek bütçeyle Türkiye'nin tüm bölgeleri Program’ın uygulama alanına dahil edildi.

İmalat sanayinde dönüşüm, Ar-Ge ve yenilikçilik ekseninde geliştirilecek projeler desteklenecek. 2016’da destek için proje çağrısı yapılacak. Desteklerden yararlanmak isteyen kurum, kuruluş ve KOBİ'ler projeleriyle başvurabilecek.