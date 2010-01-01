Reklam yatırımlarında yüzde 10 büyüme öngörülüyor

Reklamcılar Derneği üyesi medya ajanslarının verileriyle hazırlanan 2016'nın ilk yarısındaki reklam yatırımları açıklandı.

Türkiye'de ilk 6 ayda toplam reklam yatırımı 3.662 milyon TL'yi buldu. Yatırımların yüzde 53.2’sini televizyon, yüzde 14.75’ini basın, yüzde 22.07’sini dijital, yüzde 6.42’sini açıkhava, yüzde 2.27’sini radyo ve yüzde 1.3’ünü ise sinema reklamları oluşturdu. 2016 yılı sonu için yüzde 10'luk bir büyüme öngörülüyor. Bu yılın ilk yarısında en büyük artış radyo reklamlarında yaşandı. Radyo reklamlarına yapılan yatırım geçen yıl aynı dönemde 62.78 milyon TL iken 2016'nın ilk yarısında yüzde 32.46'lık bir artışla 83.16 milyon TL'ye yükseldi. Radyonun ardından dikkat çeken bir yükseliş de geçen yıl olduğu gibi sinema reklam yatırımlarında oldu. Geçtiğimiz yıl 41 milyon TL olan toplam sinema reklam yatırımı bu yıl 47.47 milyon TL’ye ulaşarak yüzde 15.69’luk bir artış sağladı. Toplam açıkhava reklam yatırımı ise bir önceki yıla göre yüzde 9.66 oranında arttı. Dijital reklam yatırımları büyümeyi istikrarlı bir şekilde sürdürüyor. 2015 yılı ilk 6 ayında yüzde 22 artış gösteren reklam yatırımı bu yıl da aynı oranda artış gösterdi. 2016 yılı ilk 6 ayında dijital reklam yatırımı toplamda 808.21 milyon TL'ye ulaştı. Bu rakamlara display, mobil ve search de dahil. Dijital reklam yatırımlarındaki dağılım içinde mobil yüzde 41.78'lik artış ile en dikkat çeken reklam alanı oldu. Dağılımda ikinciliği yüzde 11.54 ile search, üçüncülüğü ise yüzde 9.11'lik pay ile display uygulamaları aldı. 2016 yılı sonunda tüm dünyada reklam yatırımlarının yüzde 6.5 büyümesi bekleniyor.