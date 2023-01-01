Rolls-Royce Türkiye’nin üretim teknolojilerindeki gelişimi destekliyor

Rolls-Royce, Türkiye Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayesinde kurulan ve Savunma, Ulaştırma ve Enerji Bakanlıkları tarafından onaylanan ‘Gelişmiş Üretim ve Teknoloji Merkezi’nin’ ilk endüstri lideri ve kurucu üyesi olduğunu duyurdu.

Merkez’in protokol imzaları Türkiye Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık ve İngiltere Ticaret ve Yatırımlardan Sorumlu Devlet Bakanı Lord Maude of Horsham tarafından atıldı. İstanbul’da gerçekleştirilen imza töreninde Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkan Yardımcısı Prof. Mehmet Çelik ve Rolls-Royce Küresel Üretim Direktörü Dr. Hamid Mughal da hazır bulundu.

Gelişmiş Üretim ve Teknoloji Merkezi, Türkiye’nin milli projelerinin temelini oluşturan endüstriyel beceri ve yeteneklerin geliştirilmesine öncülük edecek. Sektörler arası ortak bir araştırma kültürünü temel alan bu Merkez, havacılık alanında üretim kabiliyetlerinin ve teknoloji uygulamalarının geliştirilmesine odaklanan bir kamu-özel ortaklığı olarak kurgulandı. Merkez zaman içinde sivil-nükleer, denizcilik ve diğer sektörleri de kapsayacak.