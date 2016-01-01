Sabancı Holding 4.5 milyar TL yatırım yapacak

Sabancı Holding 2016 yılı finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre 2016 yılı kombine net satışları yüzde 12 artışla 53.6 milyar TL, konsolide net karı ise yüzde 19 artışla 2.7 milyar TL olarak gerçekleşti.

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı şunları söyledi: “2016 yılı özel bir yıldı ve zor bir yıldı. Ancak Sabancı olarak, odağımızı hiç kaybetmedik. Odağımız; çalışmak, üretmek, yatırım yapmak, büyümek ve sürekli başarıyı aramak.” Sabancı Holding CEO'su Zafer Kurtul, 2016’yı değerlendirdikten sonra şunları söyledi: “2017 senesinde de hedefimiz çok büyük. Sabancı Holding olarak bu sene de yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz ve daha güçlü bir Türkiye için 4.5 milyar TL yatırım yapmayı, çift haneli büyümeyi hedefliyoruz. Sabancı Holding olarak 2017’de de inovasyon kültürümüz ve operasyonel mükemmellik anlayışımız ile yaptığımız her işte, faaliyet gösterdiğimiz her sektörde paydaşlarımıza ve ülkemize daha fazla değer yaratmak için çalışacak ve hedeflerimize koşmaya devam edeceğiz.”