Sabancı Holding Sanayi Grubu yatırıma hazırlanıyor

Sabancı Holding Sanayi Grubu Başkanı Mehmet Hacıkamiloğlu düzenlenen basın toplantısında Sanayi Grubu’nun faaliyetlerini aktardı.

Sabancı Holding Sanayi Grubu 2016 yılı üçüncü çeyrek verilerine göre Brisa, Kordsa, Akçansa, Temsa, Temsa İş Makinaları, Temsa Motorlu Araçlar, Çimsa ve Yünsa olmak üzere 8 sanayi şirketinde 18.000 çalışanı ile 8.3 milyar TL ciro elde etti ve 780 milyon TL net kara ulaştı. Sanayi Grubu 8 şirketi ile 110 ülkeye 773 milyon dolarlık ihracat yaparken 12 ülkede yer alan iştirakleri ile faaliyet gösteriyor. 2017 yılında da yeni yatırımlarla büyümeye devam edeceklerini belirten Hacıkamiloğlu sözlerini şöyle sürdürdü: ”2017 yılında 1. milyar TL’lik yatırım yapacağız. 2017 yılı için 10 milyar TL’lik toplam gelir hedeflerken 1 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşmayı hedefliyoruz.”