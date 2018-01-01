Sabancı Holding Türkiye’nin iki katı büyüme hedefliyor

Sabancı Holding, 2017 yılı faaliyetlerini ve 2018 yılına yönelik hedef ve projelerini Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı ve Sabancı Holding CEO'su Mehmet Göçmen’in katıldığı basın toplantısı ile açıkladı.

Buna göre, 2017 yılı kombine net satışları yüzde 22 artışla 65 milyar 600 milyon TL, konsolide net karı ise yüzde 31 artışla 3 milyar 481 milyon TL olarak gerçekleşti.

Kombine EBITDA ise yüzde 34 artışla 15 milyar TL oldu. Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı şunları söyledi: “Dünyaya baktığımızda jeopolitik ve siyasi gelişmeler küresel çapta belirsizlik üretmeye devam etse de 2017’nin tekrar büyüme trendine girilen bir dönem olduğunu görüyoruz. Gelişmiş ülkelerde enflasyonun yükselmesi beklenirken; para politikalarının da kademeli olarak normalleşmesi gündemde. Bu yılın başlarından itibaren de dünyada büyümeyle ilgili olumlu seyir devam ederken; hisse senedi borsalarında ciddi sayılabilecek bir düşüş de yaşandı. Bu da reel ekonomilerdeki büyüme performansı ile mali piyasalardaki gelişmelerin zaman zaman çok ayrı yönde seyredebileceğini bize gösteriyor. Gelecekle ilgili çok çeşitli fikirler, senaryolar ve belirsizlikler olsa da son zamanlarda ‘Teknoloji fırsat mı? Tehdit mi?’ tartışması fırsattan yana ağırlık kazandı. Kendilerine ‘tekno-iyimserler’ denilenlerin sayısı giderek artıyor. Tekno-iyimserler, yeni teknolojilerin artık verimlilik ve yeni iş modelleri üzerinde uzun zamandır beklenen pozitif artışı tetiklediğini görüyorlar. Tüm bunların etkisi ile dünya ekonomilerinde ‘parlak’ bir büyüme dönemine girildiği görülüyor.”

CEO Mehmet Göçmen ise 2017 yılında Sabancı Topluluğu’nun stratejik yol haritasını tamamladıklarını ve uygulamaya başladıklarını ifade etti. Göçmen, Sabancı’nın yeni yol haritasına ilişkin şunları söyledi: “Bugün geldiğimiz noktada, dört ana temel üzerine oturan ‘dinamik portföy yönetimi’ anlayışıyla geleceğe bakıyoruz. Bu anlayış, ‘mevcut işlerimizin dönüşümü, portföyün etkin yönetimi, mevcut işlerimizde teknoloji ve yeni pazarlara yatırım, dijitalleşme ve verinin yarattığı yeni iş alanlarına odaklanmadan’ oluşuyor.”

Toplantıda Sabancı Holding’in 2018 yılı hedeflerini de paylaşan Göçmen, “Şirketlerimizdeki veri analitiğine dayalı değer yaratan projeleri bu dönemde hayat geçirirken; mevcut iş kollarımıza ve teknolojiye yatırıma devam edeceğiz” dedi. Bunun sonucunda Türkiye’nin iki katı büyümeyi hedeflediklerini de sözlerine ekledi.