Sabancı Holding’de bayrak değişimi

Sabancı Holding İnsan Kaynakları Grup Başkanlığı görevini altı yıldır yürüten Neriman Ülsever, 1 Ocak 2017 tarihi itibarıyla bayrağı halen Avivasa Genel Müdürlüğü görevini yürütmekte olan Meral Kurdaş’a devrediyor.