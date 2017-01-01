Sabancı Holding’de bayrak değişimi
Sabancı Holding İnsan Kaynakları Grup Başkanlığı görevini altı yıldır yürüten Neriman Ülsever, 1 Ocak 2017 tarihi itibarıyla bayrağı halen Avivasa Genel Müdürlüğü görevini yürütmekte olan Meral Kurdaş’a devrediyor.
Sabancı Holding CEO’su Zafer Kurtul konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları kaydetti: “Sabancı Topluluğu olarak, en değerli varlığımızın insan kaynaklarımız olduğuna olan inancımızla yöneticilerimizi yetiştirmeye önem veriyoruz. Bu anlayıştan hareketle Topluluğumuz’da uzun yıllardır çeşitli üst düzey görevlerde birçok başarıya imza atmış Meral Kurdaş, 1 Ocak itibarıyla Sabancı Holding İnsan Kaynakları Grup Başkanlığı görevini üstlenecektir. Kendisine bu yeni görevinde başarılar diliyorum.”
Sabancı Holding CEO’su Zafer Kurtul konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları kaydetti: “Sabancı Topluluğu olarak, en değerli varlığımızın insan kaynaklarımız olduğuna olan inancımızla yöneticilerimizi yetiştirmeye önem veriyoruz. Bu anlayıştan hareketle Topluluğumuz’da uzun yıllardır çeşitli üst düzey görevlerde birçok başarıya imza atmış Meral Kurdaş, 1 Ocak itibarıyla Sabancı Holding İnsan Kaynakları Grup Başkanlığı görevini üstlenecektir. Kendisine bu yeni görevinde başarılar diliyorum.”