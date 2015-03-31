Sabancı Holding’in net karı 648 milyon TL

2015 yılının ilk üç ayında Sabancı Holding’in konsolide gelirleri, 6 milyar 725 milyon TL olarak gerçekleşirken, konsolide net karı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 54 artarak 648 milyon TL oldu.

Sabancı Holding’in toplam varlıkları 31 Mart 2015 itibarıyla 245 milyar 610 milyon TL’ye, toplam konsolide özkaynağı ise 19.5 milyar TL’ye yükseldi. Sabancı Holding CEO'su Zafer Kurtul, 2015’in ilk üç ayını değerlendirdi: “Akbank’ın konsolide net karı 785 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Akbank’ın aktifleri geçen yılın sonuna kıyasla yüzde 7 büyümüş, 233 milyar TL’yi aşmıştır. Enerjisa, 289 milyon TL net kar, Carrefoursa 113 milyon TL net kar elde etmiştir. İlk çeyrekte portföyümüze 81 mağaza daha ekledik. Bu yılın sonunda ciromuzu yüzde 30 artırarak, 4 milyar TL ‘ye ulaşmayı, 200 mağaza açmayı hedefliyoruz. Avivasa, fon büyüklüğünü geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41 artırdı ve 7.6 Milyar TL’ye ulaştı. Çimento şirketlerimizin toplam net karları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4.5 arttı. Brisa’nın satış gelirleri 389 milyon lira oldu. Kordsa Global’in net satışları ise 411 milyon lira olarak gerçekleşti.”