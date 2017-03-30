Sabancı Holding’in yeni CEO’su Mehmet Göçmen

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Chief Executive Officer (CEO) olarak 2010 yılından bu yana görev yapan Zafer Kurtul, 30 Mart 2017 tarihi itibarıyla görevlerinden ayrılma kararı aldı.

Sabancı Holding CEO’luk görevine halen Sabancı Holding Enerji Grup Başkanı olarak görev yapmakta olan Mehmet Göçmen atandı. Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Topluluğumuz’da çeşitli kademelerde 14 yıldır üst düzey sorumluluklar üstlenen ve son olarak stratejik yatırımlarımızın kümelendiği enerji sektöründeki faaliyetlerimizi başarıyla yöneten Mehmet Göçmen, 30 Mart 2017 itibariyle bayrağı devralıyor. Bu atama Sabancı Holding’i farklılaştıran kurumsal yönetim kültürümüzün sürekliliğinin bir sonucudur. Bu çerçevede CEO olarak atanan Sayın Mehmet Göçmen’in, Türkiye’nin Sabancı’sını daha yüksek hedeflere taşıyacağına ve tüm paydaşlarımıza daha fazla değer yaratmaya liderlik edeceğine inanıyoruz. Kendisine yeni görevinde başarılar diliyoruz” dedi.