Sabancı Vakfı, BMOP’un sonuçlarını almaya başladı

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Sabancı Vakfı’nın ilk kez 10 yıl önce desteklemeye başladığı Birleşmiş Milletler Ortak Programı (BMOP), kapsamında 11 pilot ilde yapılan çalışmaların değerlendirildiği kapanış toplantısı Ankara’da yapıldı. Toplantıya ilişkin bir mesaj veren Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, Vakfın ilk kez 2006 yılında kadınların ve kız çocuklarının insan haklarının geliştirilmesi konusunda çok ortaklı bir programın içinde yeraldığına dikkat çekerek, “Program kapsamında yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte çok önemli çalışmalar yapıldı. Ortak çalışma yapmak aynı hedefe doğru ilerlemek, bir planda buluşmak, bundan sonrasını tarif etmek demek. 10 yılda toplam 17 ilde yaptığımız çalışmalarda, öğrenimlerimiz, kazanımlarımız ve başarılarımız oldu” dedi.

Program süresince toplam 17 ilde yapılan çalışmalarla 350 bin kişiye ulaşıldı. İki programda toplam 54 projeye hibe desteği sağlandı. İki programda 349 öğretmen toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimleri sonunda Mor Sertifika almaya hak kazandı. Mor Sertifika Programı kapsamında düzenlenen seminerlerle yaklaşık 3 bin kişiye doğrudan ulaşılırken dolaylı olarak 10 bin kişiye ulaşıldı.