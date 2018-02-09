Sabancı Vakfı Hibe Programı’na başvurular başlıyor

Sabancı Vakfı’nın kadın, genç ve engelli bireylerin eşit fırsatlara sahip olmaları ve toplumsal yaşama aktif katılmaları amacıyla hayata geçirdiği Hibe Programı için 2018 yılı başvuruları başlıyor. Sivil toplum kuruluşlarının eğitim alanında uygulayacağı projelerin destekleneceği Hibe Programı için online başvurular 2 Ocak-9 Şubat 2018 tarihleri arasında yapılacak.

Sabancı Vakfı’nın toplumsal gelişmeye katkıda bulunma hedefiyle Hibe Programları kapsamında 10 yılda 137 projeye 16 milyon TL tutarında hibe desteğinde bulunduğunu vurgulayan Sabancı Vakfı Genel Müdürü Zerrin Koyunsağan, “Nüfusun önemli bir kısmını oluşturan kadın, genç ve engelli bireyler, maalesef toplumsal haklara erişim konusunda hala ciddi sorunlarla karşılaşıyorlar. Sabancı Vakfı olarak kadın, genç ve engelli bireylerin maruz kaldığı sorunların eğitim ile aşılacağına inanıyoruz” dedi. 2018 yılı Hibe Programı’na başvuracak projelere 50 bin TL ile 200 bin TL arasında hibe desteği sağlanacak. Desteklenecek projelerin en erken 16 Temmuz 2018’de başlaması ve en geç 12 Temmuz 2019 tarihinde sona ermesi gerekiyor. Başvuru yapacak sivil toplum kuruluşlarının en az bir ortak ile başvurmaları bekleniyor.