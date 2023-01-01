Sabancı Vakfı, topluma ilham veriyor

Sabancı Vakfı’nın, Türkiye’de toplumsal gelişmeye katkıda bulunan kişilerin çalışmaları ile yarattıkları olağanüstü etkileri görünür kılarak onları takdir etmek ve topluma ilham vermek amacıyla 2009 yılından bu yana desteklediği “Fark Yaratanlar” programı, sekizinci sezonunu tamamladı.