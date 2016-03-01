Sabri Ülker Uluslararası Bilim Ödülü başvuruları başladı

Sabri Ülker Uluslararası Bilim Ödülü; akademi, endüstri ve araştırma enstitülerindeki genç araştırmacıları ve bilim insanlarını teşvik etmek; araştırmaların toplum faydasına sunulmasına destek olmak amacıyla üçüncü kez düzenleniyor.

Sabri Ülker Gıda Araştırmaları Enstitüsü Vakfı’nın 2014 yılında ilk kez hayata geçirdiği Sabri Ülker Uluslararası Bilim Ödülü, bu yıl başvurularda yaş sınırı getirerek özellikle genç bilim insanlarının katılımını hedefliyor.

“Toplum sağlığı ve beslenme” temalı yarışmanın kazananı 100 Bin TL’nin sahibi olacak. Tamamlanmış ve uygulanabilir projeler ile www.sabriulkerfoundation.org adresi üzerinden, sadece İngilizce başvuru yapılan Sabri Ülker Uluslararası Bilim Ödülü yarışmasına katılım için üst yaş sınırı 45 olarak belirlendi.

Son başvuru tarihi 1 Mart 2016 olarak belirlenen ödül, Harvard Üniversitesi Toplum Sağlığı Fakültesi bünyesinde yeralan Sabri Ülker Merkezi tarafından Mayıs 2016’da İstanbul’da düzenlenecek “Metabolizma ve Yaşam Sempozyumu’ndaki ödül töreni ile sahibini bulacak. Genç bilim insanlarını desteklemek ve bilimsel araştırmaları teşvik amacıyla düzenlenen yarışmaya Türkiye ve dünyadaki akademi, endüstri ve araştırma enstitülerinden bireysel ya da ekip olarak başvuru yapılıyor