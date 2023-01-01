Sabri Ülker Vakfı Türkiye’ye dengeli beslenmeyi öğretiyor

Sabri Ülker Gıda Araştırmaları Enstitüsü Vakfı’nın Milli Eğitim Bakanlığı ile yürüttüğü Yemekte Denge Eğitim Projesi, 8600 öğretmenden oluşan dev kadrosuyla Türkiye’nin en kapsamlı ve sürdürülebilir temel beslenme eğitim projesi olarak yoluna devam ediyor.

Ülke çapında 1 milyon öğrenci, ebeveyn ve aileye ulaşan proje, 5. yılında içeriğini Warner Bros. karakterleriyle zenginleşerek, ilkokullarda çocuklara dengeli beslenmenin şifrelerini Lonney Tunes karakterlerinin ağzından hazırlanmış çizgi filmlerle aktarıyor. Sağlıklı beslenme tabağını referans alan proje, çocuklara, “Her şeyi yiyebilirsin, tek yapman gereken dengeyi nasıl kuracağını bilmek” mesajını veriyor.