Sage'nin yeni büyüme rotası Türkiye'den geçiyor

Gartner verilerine göre en büyük üç küresel ERP firması arasında yeralan Sage, Türkiye pazarına Sage ERP X3 version 7 ile giriş yaptı.

Özellikle orta ölçekli şirketlerin tercihi olan Sage ERP X3 yazılımı, başta üretim, hizmet ve dağıtım olmak üzere farklı sektörlerin özel ihtiyaçlarına cevap verebiliyor. Sage Avrupa Kurumsal Pazarlar ve ERP X3 Dünya CEO'su Jayne Archbold, Türkiye'nin yüksek potansiyeline vurgu yaptı:

“Türkiye, son 10 yılın en önemli ekonomik büyüme öykülerinden birini yazdı. GSMH büyümesinin yüzde 24.2'sini oluşturan üretim sektörü, bu büyüme performansının enerjisini sağlayan öncelikli motorlardan biri. Bu büyük resim, günümüzde iş dünyasının ihtiyaçlarını doğru şekilde karşılayan, özellikle de başta üretim olmak üzere iş kollarında yerel dinamiklere uyum gösterebilen ürünlerin önünde çok net fırsatlar olduğunu gösteriyor.”