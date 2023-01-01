‘Sağlıklı insanlar, sürdürülebilir gezegen’

Philips, yeni sürdürülebilirlik programı ‘Sağlıklı insanlar, sürdürülebilir gezegen’ kapsamında cirosunun yüzde 70’ini yeşil gelirlerden, yüzde 15’ini döngüsel gelirlerden elde etmeyi hedefliyor.

Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA), Philips’in 2016-2020 yılları arasında hayata geçireceği sürdürülebilirlik programı, Philips CEO’su Frans van Houten tarafından duyuruldu. Program, Philips’in, 2025 yılında inovasyon ile dünyayı daha sağlıklı ve sürdürülebilir bir yer haline getirerek, 3 milyar insanın hayatını iyileştirmek hedefine dayanıyor.