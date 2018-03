“Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülleri” verildi

2015 Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülleri “Türkiye’de Çeşitlilik İçerisinde Birlikte Yaşamak, Diyalog ve İşbirliği” konusunda verildi.

Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, “Farklılıkların demokratik bir şekilde birarada varolmasını sağlamak adına atılması gereken adımlar, Türkiye’nin en önemli gündem maddeleri arasında yeralıyor. Yapılan tüm çalışmalarda sunulan analizler ve çözüm önerilerinin, diyalog ve işbirliğinden beslenen bir iklim oluşmasına katkı sağlayacağına inanıyorum”dedi. Sabancı Üniversitesi Onursal Başkanı merhum Sakıp Sabancı’nın vasiyeti üzerine verilen “Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülü”, Sakıp Sabancı Ailesi, Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı ve Rektör A. Nihat Berker’in evsahipliğinde, Sabancı Center’da gerçekleşen törenle verildi. Jüri Özel Ödülü’nü University of Utrecht’ten Emeritus Profesör Martin Van Bruinessen, eşit ağırlıklı verilen üç “Makale Ödülü”nü ise; “Hoşgörünün Ötesi: Antakya Medeniyetler Korosu Örneğinde Dini Farkların Temsili” başlıklı makalesiyle University of Waterloo’dan Mahiye Seçil Dağtaş,“Savaş Gölgesinde Karşılaşmalar: Türkiye’nin Kürt Bölgesi” başlıklı makalesiyle University of Michigan’dan Haydar Darıcı, “Arşiv Olarak Harabe: Anadolu’da Toprak ve Bellek” başlıklı makalesiyle University of California, Los Angeles’tan (UCLA) Anoush Tamar Suni aldı.