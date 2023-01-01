Samsung akıllı telefonları birer POS cihazı

Samsung, cep telefonları aracılığıyla kredi kartı tahsilatı yapmayı sağlayan ‘Ödeal’ uygulamasıyla özel bir işbirliğine imza atıyor.

Böylece Samsung ve Ödeal; işletmeler, küçük esnaf, KOBİ ve bağımsız çalışanlar için çok pratik bir tahsilat çözümü sunuyor. Ödeal uygulaması, Samsung cep telefonlarını birer POS cihazına dönüştürüyor ve Samsung akıllı telefon sahibi olan işletme sahipleri; telefonları aracılığıyla kredi kartı ile satış yapabiliyor. Bu özel işbirliği kapsamında, uygulamayı Samsung cep telefonlarına indirerek kullanmaya başlayan işletmelere ilk 3 ay boyunca sadece yüzde 0.99’luk komisyon ödeme olanağı da sunuluyor. Samsung Ödeal işbirliği, kredi kartı kabul edemeyen küçük işletmelerin yaşadıkları müşteri kaybetme problemi için de pratik ve bir o kadar düşük maliyetli bir çözüm. Aylık kotalar veya sabit maliyetler nedeniyle POS cihazı almakta sıkıntı çeken küçük işletmelere destek olmak amacıyla gerçekleştirilen işbirliğiyle; işyerleri herhangi bir sabit maliyete katlanmak zorunda kalmadan Samsung telefonlarıyla kredi kartı tahsilatlarını rahatlıkla yapabilecekler. Samsung akıllı telefon kullanan işletme sahipleri, Google Play’den Ödeal İşyerim uygulamasını ücretsiz olarak indirdikten sonra üyelik başvurusu yapıyor. Başvurunun kabul edilmesiyle birlikte ise uygulama hemen kullanılmaya başlanıyor.