Samsung geleceğin mucitlerini arıyor!

“Dünyaya ilham ver, geleceği tasarla” vizyonu çerçevesinde, gençlerin ve çocukların eğitimine fark yaratan projelerle destek veren Samsung, Yaratıcı Çocuklar Derneği ve Oflaz Medya Grubu işbirliğiyle düzenlenen ve ana sponsorluğunu üstlendiği “Samsung Geleceğin Mucitleri Yarışması”yla yeni keşifleri desteklemeyi sürdürüyor.

Bu yıl üçüncü kez düzenlenecek olan ve Türkiye’nin her köşesinden öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği yarışmanın başvuruları 12 Şubat 2016’ya kadar devam edecek. Yarışmaya halihazırda ortaöğretim düzeyinde öğrenim gören tüm öğrenciler, çevre, enerji, sağlık ve teknoloji dallarındaki projeleri ile katılabilecek. Başvurular, www.geleceginmucitleri.com web sitesi üzerinden yapılabilecek.