Sanayi devleri SANTEK 2017’de olacak

“Santek 4. Doğu Marmara Sanayi ve Teknoloji Fuarı”na sayılı günler kaldı. TÜYAP Anadolu Fuarları A.Ş. tarafından Kocaeli Sanayi Odası işbirliği,

Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Belediyesi, Kocaeli Ticaret Odası, Gebze Ticaret Odası, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) ve KOSGEB’in destekleri ile hazırlanan Fuar, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Fuar Merkezi'nde, 2-5 Kasım 2017 tarihleri arasında Kocaeli’de, gerçekleştirilecek. TÜYAP Anadolu Fuarları A.Ş. Genel Müdürü Cihat Alagöz, “25.000 metrekare kapalı sergileme alanında yaklaşık 300 firma ve firma temsilciliğini, 30.000’in üzerinde profesyonel ziyaretçi ile buluşturmayı hedefliyoruz” dedi.