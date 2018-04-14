Sanayi ve üniversite GTÜ’de buluşacak

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) akademi ve reel sektörü bir araya getiriyor. 11-14 Nisan 2018 tarihleri arasında T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Kocaeli Valiliği himayelerinde GTÜ Kampüsünde gerçekleştirilecek olan “GTÜ Sanayi ve Teknoloji Zirvesi” tanıtımı İstanbul’da yapıldı.

Toplantıya GTÜ Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün, Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nail Çiler, GOSB Yönetim Kurulu Başkanı Vahit Yıldırım, Birlik OSB Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Telli ile davetliler katıldı. GTÜ Rektörü Prof.Dr. Haluk Görgün, Zirve’nin üniversite sanayi işbirliği için Türkiye’ye örnek olacak bir proje olduğunu belirterek, “Bizi burada bir araya getiren de üniversite sanayi işbirliğinde yeni bir boyut. Üniversitemizin kampüsü içinde ilk defa sanayi fuarı organize ediyoruz. Bu fuar aynı zamanda bir insan kaynakları zirvesi olacak, seminerler, konuşmalar ve yarışmaların olduğu bir program olacak” diye konuştu.

Fuar 10 bin 800 metrekarelik bir kapalı alanda 7.5 metrelik yükseklikteki bir çadırda gerçekleştirilecek. Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler, “Üniversite-sanayi işbirliğinin temel amacı, üniversitedeki bilimsel potansiyelin, sanayiye aktarılarak ekonomik değere dönüşmesine katkıda bulunmak, akademisyen ile sanayici arasında karşılıklı güvene dayalı, sürdürülebilir işbirliğini sağlamaktır” dedi.